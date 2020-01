Lichocka: Mamy do wyboru, albo system Neumannowski, albo niezawisłe sądownictwo

W czwartek połączone izby Sądu Najwyższego wydały uchwałę, zgodnie z którą sędziowie powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie powinni orzekać. SN stwierdził, że uchwała obowiązuje od piątku, i w ten sposób uratował orzeczenia wydane do tej pory przez te składy – które pozostają ważne. Uchwała działa więc na przyszłość i wynika z niej, że jeśli sędziowie ci nadal by orzekali, ich wyrokom grozi nieważność (w procedurze cywilnej) lub stwierdzenie, że sąd był nienależycie obsadzony (w procedurze karnej).

Według posłanki PiS Joanny Lichockiej „próbuje się narzucić Polsce członkostwo w Unii drugiej kategorii”. - Mówi się to, co powiedziała Komisja Wenecka, że są demokracje młode i dojrzałe. Te dojrzałe mogą stosować przepisy takie jak Hiszpania, Francja, czy Niemcy. Polska jest młodą demokracją i jej tych zapisów stosować nie można - przekonywała w sobotę w TVP Info. - My mamy prawo do takiego organizowania wymiaru sprawiedliwości, jaki uzna większość sejmowa - dodała.

Zdaniem Lichockiej czwartkowe orzeczenie Sądu Najwyższego „jest nieważne z mocy prawa”. - Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć spór kompetencyjny. To jest próba postawienia się ponad obowiązującym prawem - mówiła. Przekonywała, że „mamy do czynienia z próbą zlekceważenia Konstytucji i woli Polaków”. - Chce się unieważnić system demokratyczny. Demokracja to taki system, w którym nie ma nadzwyczajnej kasty, która decyduje o kształcie reform - przekonywała. - Mamy do wyboru, albo system Neumannowski , albo niezawisłe sądownictwo - dodała.

Obecny w studiu TVP Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, zauważył, że „z patologiami trzeba walczyć”. - Cztery i pół roku reformujecie wymiar sprawiedliwości. Czy skróciły się kolejki do sądów? - zauważył jednak.

- Pani ugrupowanie, tylko pod różnymi nazwami, rządziło bardzo często w naszym kraju. Za rządów AWS, Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości - zauważył Napieralski.

Próbuje się narzucić Polsce członkostwo w Unii drugiej kategorii .Mówi się to co powiedziała Komisja Wenecka, że są demokracje młode i dojrzałe. Te dojrzałe mogą stosować przepisy takie jak Hiszpania, Francja , czy Niemcy. Polska jest młodą demokracją i jej tych zapisów stosować nie można”.