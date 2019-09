Sasin ws. Banasia: Kolejny kapiszon

Marian Banaś, były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli, wpisał do oświadczenia majątkowego: dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Kamienicę oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmuje – poinformował w sobotę „Superwizjer” TVN 24, podając, że kamienica położona jest w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

W poniedziałkowej rozmowie z TVP Info Banaś poinformował, że we wtorek wystąpi do marszałek Sejmu o bezpłatny urlop, do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA.

- To są standardy, które naszym przeciwnikom politycznym nawet do głowy nie przychodzą - skomentował w radiowej Jedynce wicepremier Jacek Sasin.

Polityk PiS podkreślił, że Banaś podjął decyzję „w sytuacji, kiedy, wszystko na to wskazuje, mamy do czynienia z pseudoaferą, z kolejnym kapiszonem, który miał uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość”.

Sasin komentował też możliwość rekonstrukcji rządu po wyborach parlamentarnych. - Dzielenie skóry na niedźwiedziu jest zdecydowanie przedwczesne - zaznaczył. Dodał jednak, że w planach jego partii jest taka organizacja pracy rządu, by ten był „jeszcze bardziej sprawny i jeszcze lepiej realizował program”.

- My chcemy oczywiście te wybory wygrać i jeśli je wygramy, to mamy zapisane to również w naszym programie, będziemy chcieli tak zbudować nowy rząd, żeby on był jeszcze bardziej sprawny, jeszcze lepiej realizował program Prawa i Sprawiedliwości, chociażby poprzez wzmocnienie pozycji premiera czy reorganizację gospodarczych resortów - zapowiedział Jacek Sasin.