Tak ambasador Stanów Zjednoczonych odpowiedział na pytanie dziennikarza „Rzeczpospolitej” o powody ogromnego spadku zaufania Polaków do Ameryki pod rządami Donalda Trumpa, po tym, jak w ostatnim sondażu aż 53,2 proc. badanych stwierdziło, że Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym sojusznikiem, gdy przeciwnego zdania było tylko 29,9 proc. Polaków. Choć nikt nie powinien oczekiwać, że ambasador sam dostarczy dziennikarzowi merytorycznych powodów tak dramatycznego spadku zaufania do administracji, którą reprezentuje, tupet, z jakim winą za nasze postrzeganie dzisiejszej Ameryki obarczył opinię publiczną i jej „godne pożałowania” oceny nawet nie ociera się o dyplomację. A jeśli był to pomysł na zażegnanie wizerunkowego kryzysu po jego kuriozalnych oświadczeniach w mediach społecznościowych, gdzie ogłosił bojkot marszałka Sejmu, na którego w imieniu swojego pryncypała obraził się za odmowę nominowania go do pokojowej nagrody Nobla, to w polsko–amerykańskich relacjach jest jeszcze gorzej niż myślałam.