4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Tak ambasador Stanów Zjednoczonych odpowiedział na pytanie dziennikarza „Rzeczpospolitej” o powody ogromnego spadku zaufania Polaków do Ameryki pod rządami Donalda Trumpa, po tym, jak w ostatnim sondażu aż 53,2 proc. badanych stwierdziło, że Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym sojusznikiem, gdy przeciwnego zdania było tylko 29,9 proc. Polaków. Choć nikt nie powinien oczekiwać, że ambasador sam dostarczy dziennikarzowi merytorycznych powodów tak dramatycznego spadku zaufania do administracji, którą reprezentuje, tupet, z jakim winą za nasze postrzeganie dzisiejszej Ameryki obarczył opinię publiczną i jej „godne pożałowania” oceny nawet nie ociera się o dyplomację. A jeśli był to pomysł na zażegnanie wizerunkowego kryzysu po jego kuriozalnych oświadczeniach w mediach społecznościowych, gdzie ogłosił bojkot marszałka Sejmu, na którego w imieniu swojego pryncypała obraził się za odmowę nominowania go do pokojowej nagrody Nobla, to w polsko–amerykańskich relacjach jest jeszcze gorzej niż myślałam.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Wraz z kolejnymi doniesieniami o pogarszającym się stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa w Rosji miała ruszyć rywaliza...
W tej chwili mamy w Polsce bezpardonową wojnę między zwolennikami ulegania Unii i ulegania Ameryce. Żadna z tych...
Można uznać Moltbooka za niezwykle sprytny ruch, by pokazać zdolności i możliwości dzisiejszego rozwoju AI, przy...
Czas nie gra na korzyść Xi Jinpinga. Jeśli szybko nie przejmie Tajwanu i nie otworzy Chin na otwarty Pacyfik, by...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas