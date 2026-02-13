Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kataryna: Ambasador USA w Polsce ma tupet. PiS w pozycji uniżonej

Ambasador Tom Rose: „Jeśli te wyniki faktycznie odzwierciedlają stan opinii publicznej, to jest to godne pożałowania. I to bardziej dla Polski niż dla Ameryki”.

Publikacja: 13.02.2026 08:20

Kataryna: Ambasador USA w Polsce ma tupet. PiS w pozycji uniżonej

Foto: pl.usembassy.gov/pl

Katarzyna Sadło

Tak ambasador Stanów Zjednoczonych odpowiedział na pytanie dziennikarza „Rzeczpospolitej” o powody ogromnego spadku zaufania Polaków do Ameryki pod rządami Donalda Trumpa, po tym, jak w ostatnim sondażu aż 53,2 proc. badanych stwierdziło, że Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym sojusznikiem, gdy przeciwnego zdania było tylko 29,9 proc. Polaków. Choć nikt nie powinien oczekiwać, że ambasador sam dostarczy dziennikarzowi merytorycznych powodów tak dramatycznego spadku zaufania do administracji, którą reprezentuje, tupet, z jakim winą za nasze postrzeganie dzisiejszej Ameryki obarczył opinię publiczną i jej „godne pożałowania” oceny nawet nie ociera się o dyplomację. A jeśli był to pomysł na zażegnanie wizerunkowego kryzysu po jego kuriozalnych oświadczeniach w mediach społecznościowych, gdzie ogłosił bojkot marszałka Sejmu, na którego w imieniu swojego pryncypała obraził się za odmowę nominowania go do pokojowej nagrody Nobla, to w polsko–amerykańskich relacjach jest jeszcze gorzej niż myślałam.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Adam Kadyrow (z lewej) jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia władzy w Czeczenii po ojcu Ramzan
Plus Minus
Kto przejmie władzę po Kadyrowie? Rebelia byłaby porażką Putina
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Włodzimierz Czarzasty to wdzięczny cel dla prezydenta. To on jako marszałek przyjął wobec głowy pańs
Plus Minus
Czy powiązania marszałka Sejmu zagrażają bezpieczeństwu Polski?
Moltbook
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Boty o metafizyce. Czy AI przegania już ludzką inteligencję?
Chiny stoją przed dylematem, czy zaryzykować ostateczną konfrontację z USA
Plus Minus
Chiny stoją przed dylematem, czy zaryzykować ostateczną konfrontację z USA
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama