"Jak zareagowałyby media w USA?". Politycy PiS o decyzji Trumpa Fotorzepa / Robert Gardziński

"W USA - America first ! Polacy to rozumieją i podobnie o swej Ojczyźnie twierdzą" - napisała na Twitterze posłanka PiS Krystyna Pawłowicz komentując decyzję Trumpa o odwołaniu wizyty w Polsce w związku z huraganem zbliżającym się do wybrzeża Florydy.