Dlaczego Floryda jest tak ważna dla Trumpa?

Były minister finansów Jacek Rostowski komentując na Twitterze odwołanie przez Trumpa wizyty w Polsce w związku z huraganem Dorian zbliżającym się do Florydy napisał m.in. że dla Trumpa "Floryda (jest) ważniejsza niż Polska". Z perspektywy zbliżających się w USA wyborów prezydenckich Floryda rzeczywiście jest bardzo istotnym stanem dla amerykańskiego prezydenta.

Floryda to tzw. swing state - czyli stan, w którym zwycięstwo wyborcze kandydata Demokratów/Republikanów nie jest przesądzone. Przeciwieństwem swing states się są safe states - to stany, w których przewaga wyborców Demokratów/Republikanów jest tak duża, że druga strona nie ma w nich szansy na zwycięstwo. Tak jest np. z Teksasem - gdzie praktycznie zawsze głosy elektorskie zgarnia kandydat Republikanów. Z drugiej strony w stanie Kalifornia praktycznie zawsze głosy elektorskie wędrują do Demokratów. Poniżej dalsza część artykułu

Floryda jest o tyle istotnym swing state, że do wzięcia jest w niej aż 29 głosów elektorskich (w żadnym innym swing state nie ma ich do zdobycia tak wiele). Do wygrania wyborów prezydenckich w USA potrzeba 270 głosów elektorskich (z 538), a więc na Florydzie można zdobyć ponad 10 proc. głosów koniecznych do wygranej.