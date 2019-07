Fogiel: Jarosław Kaczyński w nikogo nie rzucał kamieniem

Mamy w Polsce spór co do roli rodziny, ale nie ma miejsca na agresję i przemoc. W żaden sposób siły polityczne za to nie odpowiadają - mówił w "Faktach po Faktach" zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.