PO o listach PiS do Parlamentu Europejskiego: Akcja ewakuacja. Zandberg: Skąd zdziwienie?

- Akcja ewakuacja w PiS rozpoczęta - stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha w reakcji na ogłoszenie przez Prawo i Sprawiedliwość czołówek list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Narrację tę podchwycili inni przedstawiciele opozycji.

M.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Anna Zalewska i Joachim Brudziński otworzą okręgowe listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Informacja o nominacjach na dwa pierwsze miejsca na listach w każdym okręgu pojawiła się po obradach Komitetu Politycznego w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej.

"Nikt już nie wierzy w drugą kadencję. Ani PiS-u, ani prezydenta Andrzeja Dudy. Dyrygent tonie. Orkiestra szuka szalupy!" - napisał na Twitterze Michał Szczerba z PO. "Dyrygent tonie. Orkiestra zarządza Akcję Ewakuacja! Wszyscy chcą do szalupy. Kto dopłynie do brzegu?" - kontynuował później. "Miało być #DamyRadę. Wyszło #DamyNogę. Ewakuacja PiS trwa" - dodał.

"Akcja Ewakuacja, już się napracowali na tych gorących ministerialnych stołkach, pora „ratować” Europę" - wtórował poseł Jacek Protasiewicz.

"PiS do Brukseli wysyła: trzech sprawców jedynej w historii UE klęski 1 do 27: (Szydło, Waszczykowski, Saryusz-Wolski), jedynego w historii usuniętego wiceszefa PE (Czarnecki), autorkę jedynej w UE próby zmieszczenia 2 roczników w 1 klasie (Zalewska). Dream team" - napisał z kolei Marcin Bosacki, były ambasador w Kanadzie.

Politycy PO swoją akcję firmują hasztagiem #AkcjaEwakuacja. Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił tymczasem, że "budzi kontrowersje, gdy urzędujący minister wybiera działalność europejską". - Brudziński nie dał się do tej pory poznać od strony dyplomaty, mogą być inne przyczyny tej ewakuacji. Szydło wyprowadzała unijną flagę, a teraz szykuje się na unijny żołd, jest to zaskakujące - powiedział w TVN24.

Polityków Platformy skrytykował Adrian Zandberg. "Nie rozumiem rozbawienia listami PiS. Po prostu wytaczają to, co mieli w arsenale" - zauważył.

"Od trzech lat Platforma mówiła, że w wyborach europejskich nie chodzi o to, jaka ma być UE, tylko o władzę w Warszawie. Więc skąd zdziwienie, że PiS tak właśnie je potraktował?" - pytał na Twitterze polityk partii Razem.

"Widać, że PiS nie zamierza oddać wyniku wyborów do PE walkowerem" - skomentował szef działu opinii "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński. "Zabawna jest ta narracja o rejteradzie ważnych pisowców do Brukseli. Rozumiem, że zdaniem tych, którzy mówią o „ucieczce”, PiS powinien do PE wystawić nikomu nie znanych polityków. Dla wyborców PiS Szydło, Waszczykowski czy Brudziński to bohaterowie" - zauważył.

