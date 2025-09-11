Marian Banaś: wybór jednego z dwóch kandydatów na prezesa NIK, to wygrana PiS

Pan przez kolejne lata byłby jeszcze w stanie funkcjonować jako prezes NIK?

Opatrzność sprawiła, że jeszcze kondycyjnie czuję się bardzo dobrze. Intelektualnie też doświadczenie mam olbrzymie i spokojnie mógłbym tę funkcję jeszcze pełnić.

Czy rząd Donalda Tuska szanuje publiczny grosz?

Na pewno jest inna sytuacja niż była za rządów PiS, ale niestety pewne działania są kontynuowane. Pokazała to kontrola budżetowa, w której wyszło, że niestety znaczna część środków finansowych wciąż jest poza budżetem. To nie może mieć miejsca. Wszystkie wydatki powinny być zawarte w ustawie budżetowej i to zaznaczyliśmy. Daliśmy ocenę opisową pozytywną. Plus jest taki, że środki, które były wydane na 13. i 14. emeryturę, były już ze środków budżetowych. Wszystkie pieniądze, które są poza budżetem, są wydatkowane bez ustawy o zamówieniach publicznych, co oznacza daleko idącą uznaniowość i duże prawdopodobieństwo zjawisk korupcjogennych. Apelujemy, aby stosować bezwzględnie ustawę o zamówieniach publicznych, bo bez niej nie ma transparentności i oszczędzania grosza publicznego. Jesteśmy od tego, jako NIK, aby wydatkowanie było efektywne, bo to są pieniądze obywateli, a nie tej czy innej partii. Powinny być również stosowane rygory z ustawy o finansach publicznych.

A co z wydatkami na obronność? W Polsce w 2025 roku mamy wydać na ten cel aż 4,7 proc. PKB. To wzrost o 28,6 mld zł w porównaniu do roku 2024.

NIK opracowała całościowy raport ze wszystkich kontroli dotyczący obronności kraju. Przeprowadziliśmy ich 28, przygotowaliśmy białą księgę. Odbył się panel z udziałem najlepszych ekspertów, generałów, profesorów, którzy w sposób jednoznaczny stwierdzili, jakie wnioski z naszej kontroli powinny być realizowane. Są rekomendacje. Olbrzymie pieniądze zostały wydane, również poza budżetem. Wszystkie informacje na ten temat są tajne, ale ogólnie mogę powiedzieć, że potrzebna jest większa dyscyplina i staranność wydatkowania. Raport został dostarczony premierowi, ministrowi obrony i będzie dostarczony prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu. Wniosek jest taki, że musimy lepiej wydatkować środki, które posiadamy, bo to jest klucz do naszej obronności.

Atak rosyjskimi dronami pokazuje, że nie do końca jesteśmy przygotowani na eskalację ze strony Rosji?

Jest bardzo dużo do zrobienia. Wielkie pieniądze są wydawane, a efekty nie są najlepsze.