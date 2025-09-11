Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze kłopoty prawne posła Dariusza Mateckiego?

Dlaczego prokuratura w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie wycofania aktu oskarżenia wobec Najjjki?

Jakie kontrowersje wzbudza działalność i wypowiedzi internetowej influencerki Najjjki?

Jaką rolę w sprawie Najjjki mógł odegrać Dariusz Matecki według fundacji OMZRiK?

„Dotrzymałem słowa ws. Najjjki” – ogłosił w połowie 2023 roku ówczesny szczeciński radny, a dziś poseł PiS Dariusz Matecki. „W kwietniu zapowiedziałem, że Najjjce pomożemy. Najjjka jest dzisiaj osobą nieskazaną, która ma czystą kartotekę. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, absurdalny akt oskarżenia” – dodał.

I to z powodu tamtej wypowiedzi jeden z najbardziej kontrowersyjnych posłów Prawa i Sprawiedliwości może mieć dziś problemy prawne.

Dariusz Matecki słynie zarówno z ostrego języka, jak i kłopotów z prawem

Na tę opinię Dariusz Matecki zapracował sobie głównie ostrym językiem i działalnością w mediach społecznościowych. Ale nie tylko. W marcu trafił do aresztu w związku ze śledztwami w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i rzekomo fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Wyszedł pod koniec kwietnia po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 tys. zł.