Wspomniany wpis zamieścił prawicowy działacz, przedstawiający się jako „niezależny dziennikarz”. „Rafał Gaweł znaleziony w Aker Brygge w Norwegii. Ten człowiek jako założyciel OMZRiK prześladował wielu Patriotów, a sam jest poszukiwany listem gończym oraz ukrywa się w Norwegii, bo udzielono mu azyl polityczny” – napisał. „Karma wróciła, zostałeś odnaleziony i ciekawe czy teraz tak spokojnie będziesz spał” – dodał.



Zostałeś odnaleziony i ciekawe czy teraz tak spokojnie będziesz spał? Fragment wpisu na Facebooku, w którym zamieszczono zrobione z ukrycia zdjęcia Rafała Gawła, spacerującego z żoną

Gaweł dodaje, że o grożącym mu niebezpieczeństwie sama zaalarmowała go norweska policja. – Poinformowała mnie, że w kraju pojawił się mężczyzna, który zapowiada, że zrobi mi krzywdę. Podejrzewała, że może współpracować z innymi osobami, dlatego poprosiła mnie o zmianę miejsca zamieszkania i zapewniła całodobową ochronę – mówi.

Mężczyzna został wyprowadzony w kajdankach z miejsca pracy w okolicach Trondheim, przesłuchany na lokalnym komisariacie, po czym wypuszczony na wolność. Wskutek zatrzymania wyrzucono go z pracy w Norwegii i choć policja zobowiązała go do stawiania się raz w tygodniu na komisariacie, wrócił do Polski.

Norweska policja nie ujawnia informacji na temat zajścia. Potwierdził je nam jednak sam „Kaktus”

Co na to norweskie służby? „Nie możemy podawać informacji o sprawach, które mogą dotyczyć poszczególnych osób. Wynika to z obowiązków związanych z prywatnością i poufnością” – informuje nas wydział prasowy okręgu policji w Oslo.

Przebieg zdarzeń potwierdza jednak sam mężczyzna, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. To znany w kręgach narodowców Krzysztof Adamek pseudonim Kaktus (zgodził się na podanie swoich danych). Słynie z poruszania się po Polsce kamperem z napisem „Poland not Polin!!” i sympatyzuje z Rodakami Kamratami.