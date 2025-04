O co prokuratura oskarża Mateckiego

Przypomnijmy, że zamieszany w sprawę Funduszu Sprawiedliwości polityk byłej Suwerennej Polski, a obecnie PiS, został zatrzymany przez ABW 7 marca. Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wyraził zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej.

Prokuratura zarzuca Mateckiemu popełnienie sześciu przestępstw, za które grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Według ustaleń śledczych, miał on przekazywać do Ministerstwa Sprawiedliwości oferty dwóch fundacji (Stowarzyszenia Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia) jeszcze przed ogłoszeniem konkursów Funduszu Sprawiedliwości, tak, by urzędnicy sprawdzili ewentualne błędy, co miało dać wnioskom większą szansę na późniejsze zakwalifikowanie się do dotacji z Funduszu. W wyniku wygranych przez obie fundacje konkursów, przyznana im została kwota o łącznej wysokości ok. 14.860 mln zł, która miała być wydatkowana nierzetelnie i w celu opłacenia fikcyjnego zatrudnienia.

Przed aresztem w Radomiu posła Mateckiego witało kilkadziesiąt osób. Na miejscu pojawili się również posłowie Mariusz Gosek i Marek Suski.