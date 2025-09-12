W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska przyspiesza zakupy systemów antydronowych

Rosyjskie drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, unaoczniły skalę luki w systemie obrony. Polska od lat inwestuje w zintegrowany system obrony przeciwlotniczej i rakietowej, wart 200 mld zł, jednak nie jest on przeznaczony do neutralizacji tanich i trudniejszych do zwalczania dronów. Wojsko posiada krajowe systemy Sky CTRL, produkowane przez gdyńską APS, które dobrze sprawdzają się m.in. na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Po ostatnich incydentach MON ma podpisać umowę na kolejny ich zakup w trybie pilnym.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia podczas posiedzenia Sejmu
Niemieccy eksporterzy alarmują o kryzysie konkurencyjności

Federalne Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego prognozuje spadek eksportu Niemiec o 2,5 proc. w 2025 roku. Główne powody to słabnący globalny popyt, wyższe koszty produkcji i rosnący protekcjonizm. Jak wskazuje Dirk Jandura, dodatkowe unijne wymogi sprawozdawcze zwiększają koszty i pogarszają konkurencyjność europejskich firm. W związku z tym możliwe są polityczne naciski Berlina na zmianę regulacji.

Europejski Bank Centralny kończy cykl obniżek

EBC pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Prezes Christine Lagarde podkreśliła stabilność inflacji, rynku pracy i handlu. Zdaniem Irene Lauro z Schrodersa oznacza to zakończenie cyklu obniżek. Ekonomiści wskazują jednak na zróżnicowaną sytuację gospodarczą w strefie euro oraz ryzyko polityczne we Francji i Holandii, które mogą wpływać na nastroje rynkowe.

EBC znów zostawił stopy procentowe bez zmian
Niebo nad wschodnią Polską zamknięte do grudnia

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego od 10 września do 9 grudnia obowiązuje ograniczenie lotów we wschodniej Polsce. Decyzja związana jest z sytuacją bezpieczeństwa oraz działaniami sojuszniczymi w regionie. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Czechy i Szwecja zaoferowały wsparcie w ochronie polskiego nieba, a kolejne państwa NATO zadeklarowały gotowość pomocy.

Polska reaguje na rosyjskie drony. Ruch lotniczy czasowo ograniczony
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.