Lichocka: W piekiełku dla Tuska napisy są po niemiecku

Joanna Lichocka komentowała w programie słowa szefa RE, które wywołały wczoraj burzę w Europie. Tusk stwierdził, że zastanawia się, jak wygląda miejsce w piekle dla tych, którzy zdecydowali się na brexit bez opracowanie szczegółowego planu opuszczenia UE.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.