Morawiecki: Dziś Polska inspiruje Europę

- Jesteśmy sercem Europy, jesteśmy bijącym sercem Europy - mówił w czasie konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki.

- My dzisiaj inspirujemy Europę nasze sukcesy, to co pokazaliśmy naszą skutecznością, determinacją, odwagą, uczciwością dzisiaj inspiruje Europę - mówił szef rządu.

Poniżej dalsza część artykułu

Morawiecki deklarował, że "Polacy muszą czuć się Europejczykami pod każdym względem - także pod względem standardu życia". - To jest prawdziwa europeizacja, nie jakieś eksperymentowanie z obyczajowością, tylko to, żeby Polacy zarabiali tak jak Europejczycy zachodni. I to jest możliwe, to jest na wyciągnięcie ręki. Ale to wyciągnięcie ręki to jest jeszcze jakieś 10 lat - w przypadku Hiszpanii, Włoch - może trochę krócej. Razem możemy tego dokonać, ale musi tego dokonać Zjednoczona Prawica - dodał Morawiecki.

- Tylko my jesteśmy gwarantem tego skoku w tym właściwym kierunku. Bo Europa, europejskość to nie te same banknoty w portfelach Polaka, Francuza czy Niemca. To równa płaca za równą pracę - przekonywał.

- Polacy przydawali się Europie wiele razy. Trzy razy zmieniliśmy na lepsze losy Europy - w 1920 roku, 1939 roku i w czasie Solidarności - mówił premier. - Ale także dzisiaj, w tych innych okolicznościach, pokazujemy jak ważna jest Polska, jak mądre propozycje kładziemy na stole i one są przyjmowane przez wszystkie kraje Europy. Tak było z imigrantami, uchodźcami - Europa przyjęła nasze rozwiązana - stwierdził szef rządu.

Morawiecki zapowiedział, że PiS pracuje nad programem, który składa się z trzech filarów: "Europa, wyższe płace i modernizacja Polski".

- To program dla Polaków ambitnych, Polaków, którzy aspirują do tej europejskości takiej, jak my ją rozumiemy - dodał.

Morawiecki wypomniał Platformie Obywatelskiej, że ta "przeszkadza PiS-owi w zamianie użytkowania wieczystego na własność". Nawiązał tu do decyzji rady Warszawy, która po wyborach wycofała się z 98-procentowych bonifikat przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność. - W rocznicę stanu wojennego już to zmienili. Brak wiarygodności, brak uczciwości. My jak obiecujemy, to dotrzymujemy słowa - podkreślił szef rządu. Morawiecki zwrócił też uwagę, że "w Łodzi obiecano brak podwyżek za wodę, za wywóz śmieci - a już są podwyżki, których miało nie być".

Jednocześnie premier zaapelował do opozycji o współpracę. - My dzisiaj po raz kolejny wyciągamy rękę do naszych konkurentów politycznych. Zapraszamy was do współpracy dla dobra Polski. Niech to będzie spór na programy - mówił.

Morawiecki podkreślał również, że po raz pierwszy w III RP w listopadzie w budżecie jest nadwyżka. - Im to się nigdy nie udało - mówił.