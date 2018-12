Stanisław Karczewski: Nie było Jarosława Kaczyńskiego, była silna reprezentacja PiS

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie przekazał listu z okazji urodzin Radia Maryja, ale na miejscu była silna reprezentacja polityków jego partii.

Marszałek Senatu komentował informacje o powstaniu nowej partii - Ruch Prawdziwa Europa, której członkami mają zostać zaufani politycy z otoczenia o. Tadeusza Rydzyka.

- Ja znam bardzo dobrze ojca dyrektora, bardzo często z nim rozmawiam, to jest wspaniały człowiek i wiem, że nie na pewno nie jest inicjatorem tej partii - powiedział w rozmowie z Radiem Zet Stanisław Karczewski.

Czy partia być straszakiem dla PiS? - Nie wiem, co to jest, jaka to jest inicjatywa, na razie drobna. Słyszeliśmy, nie wiemy… Pytani politycy, którzy byli w tych informacjach wielokrotnie wymieniani jako ewentualni członkowie tej nowej partii, dementują to i mówią, że są dalej w klubie PiS-u - ocenił.

Marszałek Senatu zaprzeczył również, by doszło do konfliktu między O. Rydzykiem a Jarosławem Kaczyńskim. Świadczyć ma o tym silna reprezentacja polityków jego partii na urodzinach Radia Maryja.

- Jak jedzie wiceprezes jeden, drugi, trzeci, nie wiem, czy dobrze liczę, ale chyba było trzech wiceprezesów, no to dlaczego ma być jeszcze list? To oni mówią, oni przemawiają - skomentował.