Koronawirus: kiedy w samochodzie trzeba założyć maseczkę lub przyłbicę

– Skoro mamy żółtą strefę, a za dzień lub dwa może i czerwoną, należy zadbać o podstawę ukarania – mówi „Rzeczpospolitej" adwokat Arkadiusz Zachara. Młodym parom, które wynajmują wspólnie mieszkanie, radzi wozić w aucie umowę najmu, innym przed ślubem dokumenty wskazujące, że żyją i mieszkają razem. To może uchronić ich od mandatu. Jeśli nie – niech nie przyjmują mandatu i idą ze swoją sprawą do sądu. Policja musi wówczas sporządzić wniosek o ukaranie.

Co najważniejsze dla kierowców: pozostaje w mocy przepis stanowiący, że „jeśli podróżujemy sami lub z bliskimi, z którymi mieszkamy lub z dzieckiem do czterech lat – nie mamy obowiązku zasłaniania twarzy. Jeśli jednak jedziemy z pasażerami obcymi, tzn. z takimi, z którymi nie mieszkamy – musimy zasłonić usta i nos".

Czy to oznacza, że jeśli jedziemy z „obcymi" (niemieszkającymi z nami, nieprowadzącymi z nami wspólnego gospodarstwa domowego), a zatrzyma nas policja do kontroli, to możemy dostać 500 zł mandatu? Tak, możemy. Możemy też dostać – w skrajnych przypadkach – do 20 tys. zł kary administracyjnej.