Koronawirus: nowy mandat za podróż w niebezpiecznych warunkach

A wszystko to w związku z planowaną zmianą kodeksu wykroczeń. Chodzi o zmiany w art. 117 kw, który w paragrafie 2 przewiduje karę grzywny – do 1, 5 tys zł – albo naganę dla przewoźników, którzy obowiązani są do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, nie utrzymują środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. Chodzi przede wszystkim o dezynfekcję miejsc, których często dotykają pasażerowie. Jak zastrzega MSWiA, przepis ten i nowa kara jest adresowany nie do prywatnych kierowców, tylko do przewoźników – taksówkarzy, kierowców busów czy innych przewozów. Ci pierwsi powinni zadbać o środek do dezynfekcji, maseczkę i rękawiczki na wypadek, kiedy będą musieli opuścić auto np. na stacji benzynowej.