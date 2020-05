Prawo jazdy: na egzamin bez gorączki i kaszlu

Niemal wszystkie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w Polsce ruszyły z egzaminowaniem. Chętnych nie brakuje. Nie jest to jednak taki sam egzamin na prawo jazdy0 jak przed początkiem pandemii. Obowiązkowe są maseczki czy przyłbice i rękawiczki oraz dezynfekcja rąk. Na egzamin – i to na konkretną godzinę – można się zapisać telefonicznie.

Termometr na wejściu

Zanim kursant wejdzie do ośrodka, ma mierzoną temperaturę. W stolicy, podobnie jak w wielu innych ośrodkach, dyskwalifikujące jest wskazanie termometru 37,5 st. C. W niektórych miejscach wystarczy nawet, że termometr wskaże 37 st. C i egzamin się nie odbędzie. To nie wszystko. Są w Polsce ośrodki, gdzie do egzaminu nie mogą przystąpić osoby mocno przeziębione.