Zdający na prawo jazdy nie będą mieli problemów z powodu czujników parkowania

Możliwość wykorzystania systemów wspomagających jazdę podczas części praktycznej egzaminu państwowego należy wprowadzać z dużą ostrożnością – twierdzi Ministerstwo Infrastruktury.

W „Rzeczpospolitej" z 19 marca pisaliśmy o możliwym paraliżu egzaminów na prawo jazdy. Powód jest prosty: coraz lepiej wyposażone samochody nie mogą pomagać w przejściu testu z jazdy. A pomagają. Sprawą zainteresowali się posłowie. Wystąpili do ministra infrastruktury, by zmienił przepisy, zanim będzie za późno. MI twierdzi, że rozpoczęło prace nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Planuje m.in zmiany w sposobie przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, w tym rozważa dopuszczenie do użytkowania podczas części praktycznej egzaminu państwowego pojazdów wyposażonych w niektóre systemy wspomagające jazdę, w szczególności w czujniki parkowania.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj też:

Egzaminy na prawo jazdy sparaliżowane? Winne pomagające auta

Czujniki nie zastąpią oleju w głowie

– Z dotychczasowych prac wynika, że większość krajów UE nie dopuszcza do użytkowania podczas egzaminu państwowego pojazdów wyposażonych w takie systemy wspomagania jazdy jak: czujniki martwego pola, systemy wspomagania ruszania pod górę, tempomaty itd. – twierdzi MI. Przyznaje jednak, że trwa dyskusja o umożliwieniu dopuszczenia nowoczesnych pojazdów do części praktycznej egzaminu.

Trzeba jednak opracować zasady oceny przez egzaminatora umiejętności kandydata świadomego i bezpiecznego korzystania z systemów wspomagających jazdę.