Prawo jazdy: zaświadczenie o odbyciu szkolenia potwierdzało nieprawdę - wyrok WSA

Posiadacz prawa jazdy został go pozbawiony w efekcie wyroku skazującego kierownika szkoły nauki jazdy za wydawanie fałszywych zaświadczeń.

Ustalenia prawomocnego wyroku skazującego, wydanego w postępowaniu karnym, wiążą sąd administracyjny i organy administracji. Nie dotyczy to wyłącznie wyroku skazującego stronę postępowania, ale również innych osób – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Wcześniej sąd rejonowy uznał kierownika szkoły nauki jazdy za winnego m.in. tego, że za łapówkę wydał fałszywe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Poniżej dalsza część artykułu

Starosta uchylił więc własną decyzję z 2007 r. o przyznaniu prawa jazdy kat. C i we wznowionym postępowaniu odmówił wydania nowego dokumentu. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało decyzję w mocy. Okoliczności potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu należy uznać za udowodnione i niepodlegające weryfikacji w postępo waniu administracyjnym – stwierdziło SKO. Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami nieukończenie stosownego szkolenia powoduje odmowę wydania prawa jazdy. Skoro zaświadczenie okazało się fałszywe, nie można było uzyskać takiego dokumentu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący przekonywał, że związanie wyrokiem sądu dotyczy jedynie osoby sprawcy, czyli w tym przypadku kierownika szkoły nauki jazdy, i potwierdzenia przez niego nieprawdy. Skarżącego nie wezwano do uzupełnienia braków formalnych poprzez przedstawienie zaświadczenia o odbyciu kursu, ewentualnie innego potwierdzającego to dokumentu prywatnego. A można było przecież ustalić, czy w ogóle odbył kurs na prawo jazdy, a jeśli tak, to w jakim wymiarze. W rzeczywistości ukończył kurs praktyczny w pełnym wymiarze oraz przynajmniej większą część kursu teoretycznego – przekonywał skarżący. Sąd jednak uznał, że rację ma starosta. Przepisy zobowiązywały go do uchylenia decyzji o wydaniu prawa jazdy i odmowy wydania tego dokumentu.

Ustalenia prawomocnego wyroku skazującego, wydanego w postępowaniu karnym, wiążą bowiem sąd administracyjny. Również organy administracji nie mogą podważać okoliczności ustalonych w wyroku karnym. Z wyroku sądu rejonowego wynika, że zaświadczenie o odbyciu szkolenia było fałszywe. Skarżący uzyskał wprawdzie pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego. Przystępując do tego egzaminu, posługiwał się jednak zaświadczeniem potwierdzającym nieprawdę o odbyciu odpowiedniej liczby godzin szkolenia praktycznego. Z żadnego przepisu nie wynika, ażeby zdanie państwowego egzaminu z części teoretycznej zwalniało ubiegającego się o prawo jazdy z odbycia szkolenia praktycznego – stwierdził WSA i oddalił skargę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Kr 1466/17