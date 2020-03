Szef MSWiA: granice zamknięte do 13 kwietnia

Szef MSWiA poinformował także o zaostrzeniu rygorów dla Polaków, którzy codziennie przekraczają granicę w ramach tzw. małego ruchu przygranicznego. Mają oni dwa dni na "ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej", czyli na przykład znalezienia sobie mieszkania w miejscu pracy. Od piątku takie osoby będą musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie po powrocie do kraju. Nie będzie to dotyczyć kierowców samochodów ciężarowych.

Dotychczas Polacy z przygranicznych miejscowości, dojeżdżający do pracy u sąsiadów, byli zwolnieni z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Podstawą do zwolnienia były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Takich osób może być kilkadziesiąt tysięcy. Napisaliśmy o tym problemie w artykule "Kwarantanna po przekroczeniu granicy jest fikcją".