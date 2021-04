Komisarz praw człowieka Rady Europy zaniepokojona wyrokiem TK ws. kadencji RPO

Skomentowała w ten sposób wyrok TK, że RPO nie ma prawa wykonywać zadań po upływie kadencji, nawet jeśli nie ma następcy. Art. 3 ust 6 ustawy o RPO został uznany za niezgodny z Konstytucją Przepis ten traci moc po upływie 3 miesięcy od ogłoszeniu wyroku w Dzienniku Ustaw.



"Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwarza niepokojącą lukę w funkcjonowaniu instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich pomiędzy kadencjami a ochroną praw człowieka w #Poland. Należy pilnie wybrać następcę w pełni zgodnego z Konstytucją RP oraz prawem i standardami międzynarodowymi" - napisała Dunja Mijatović.

Today’s Constitutional Court ruling creates a worrying gap in the functioning of the Ombudsman institution in-btw terms and the protection of #humanrights in #Poland. A successor must urgently be selected fully respecting the Polish Constitution and law & international standards.