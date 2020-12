Praca zdalna najchętniej w negliżu

Tak wynika z dużego globalnego badania jakie zleciła firma Kaspersky. Ankietę wypełniła spora grupa 8 tys. respondentów - pracowników małych i średnich firm. Co ciekawe, aż 11 proc. respondentów stwierdziło, że lubi pracować bez ubrania.

Większość respondentów doceniła możliwość pracy w wygodnym ubraniu: 48 proc. zbadanych przyzwyczaiło się do takiego funkcjonowania i chciałoby, aby stało się ono normą w przyszłości. Pracownicy cieszyli się również z wyeliminowania długich dojazdów do pracy, a co za tym idzie z możliwości budzenia się pięć minut przed rozpoczęciem pracy oraz fundowania sobie drzemki w ciągu dnia (36 pro.).