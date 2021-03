Prawie co trzeci pracownik w Niemczech pracuje zdalnie

- Niemcy mają jeszcze duże pole do poprawy w kwestii zdalnej pracy. Oceniamy, że 56 proc. pracowników mogłoby pracować z domu - twierdzi Oliver Falck, dyrektor Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies. Jak zaznacza Falck, przejście większej liczby pracowników na home office ułatwiłoby walkę z koronawirusem (w tym zwłaszcza zachowanie społecznego dystansu) bez konieczności tak dużego ograniczania działalności gospodarczej.

