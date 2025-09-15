Aktualizacja: 15.09.2025 17:15 Publikacja: 15.09.2025 16:32
Danny Kruger
Kruger w wyborach z 2024 roku został wybrany z okręgu East Wiltshire, zdobywając 16 849 głosów. Teraz został pierwszym w tej kadencji parlamentarzystą, który odszedł z Partii Konserwatywnej i zasilił szeregi Reform UK – partii, która cieszy się obecnie największym poparciem w sondażach.
Występując na konferencji prasowej obok Farage'a Kruger stwierdził, że rozstanie z przyjaciółmi z Partii Konserwatywnej było bolesne, ale – jak dodał – „doszedł do tragicznego wniosku, że Partia Konserwatywna jest skończona, zarówno jako partia ogólnokrajowa, jak i główna siła opozycyjna”. Kruger został szóstym posłem Reform UK w obecnej Izbie Gmin.
Do Reform UK przeszło już kilkunastu działaczy Partii Konserwatywnej, ale Kruger jest pierwszym politykiem torysów zasiadającym w parlamencie, który zdecydował się na taką zmianę barw partyjnych. Farage twierdzi, że Kruger sam zgłosił się do jego partii.
W przeszłości świeżo upieczony parlamentarzysta Reform UK był doradcą konserwatywnych premierów – Borisa Johnsona i Davida Camerona. Był też odpowiedzialny za świadczenia społeczne w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej, czyli w alternatywnym rządzie, który – zgodnie z brytyjską tradycją – tworzy największa partia opozycyjna.
Partia Konserwatywna jest najstarszą brytyjską partią. W ostatnich 46 latach torysi rządzili krajem aż przez 32 lata – zauważa Reuters.
Liderka torysów Kemi Badenoch oświadczyła, że nie pozwoli się zepchnąć z obranego kursu przez rejteradę posła. – Wiem, że takie rzeczy będą się zdarzać, gdy partia się zmienia – powiedziała w rozmowie ze Sky News.
Jednak w wyborach z 2024 roku Partia Konserwatywna poniosła historyczną porażkę – zdobyła zaledwie 121 mandatów, co było najgorszym wynikiem uzyskanym przez to ugrupowanie w historii. Bezwzględną większość w Izbie Gmin zdobyła Partia Pracy (uzyskała 411 mandatów), ale od tego czasu popularność tego ugrupowania i tworzonego przez nie rządu Keira Starmera zmalała, m.in. ze względu na trudną sytuację gospodarczą kraju.
