Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nigel Farage zyskał posła. „Partia Konserwatywna jest skończona”

Danny Kruger, poseł brytyjskiej Partii Konserwatywnej ogłosił, że zmienia barwy partyjne i przechodzi do partii Reform UK Nigela Farage'a.

Publikacja: 15.09.2025 16:32

Danny Kruger

Danny Kruger

Foto: REUTERS/Hannah McKay

Artur Bartkiewicz

Kruger w wyborach z 2024 roku został wybrany z okręgu East Wiltshire, zdobywając 16 849 głosów. Teraz został pierwszym w tej kadencji parlamentarzystą, który odszedł z Partii Konserwatywnej i zasilił szeregi Reform UK – partii, która cieszy się obecnie największym poparciem w sondażach. 

Danny Kruger wieszczy kres Partii Konserwatywnej

Występując na konferencji prasowej obok Farage'a Kruger stwierdził, że rozstanie z przyjaciółmi z Partii Konserwatywnej było bolesne, ale – jak dodał – „doszedł do tragicznego wniosku, że Partia Konserwatywna jest skończona, zarówno jako partia ogólnokrajowa, jak i główna siła opozycyjna”. Kruger został szóstym posłem Reform UK w obecnej Izbie Gmin. 

Do Reform UK przeszło już kilkunastu działaczy Partii Konserwatywnej, ale Kruger jest pierwszym politykiem torysów zasiadającym w parlamencie, który zdecydował się na taką zmianę barw partyjnych. Farage twierdzi, że Kruger sam zgłosił się do jego partii.

W przeszłości świeżo upieczony parlamentarzysta Reform UK był doradcą konserwatywnych premierów – Borisa Johnsona i Davida Camerona. Był też odpowiedzialny za świadczenia społeczne w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej, czyli w alternatywnym rządzie, który – zgodnie z brytyjską tradycją – tworzy największa partia opozycyjna. 

Partia Konserwatywna jest najstarszą brytyjską partią. W ostatnich 46 latach torysi rządzili krajem aż przez 32 lata – zauważa Reuters. 

Reklama
Reklama

Liderka torysów: Takie rzeczy będą się zdarzać

Liderka torysów Kemi Badenoch oświadczyła, że nie pozwoli się zepchnąć z obranego kursu przez rejteradę posła. – Wiem, że takie rzeczy będą się zdarzać, gdy partia się zmienia – powiedziała w rozmowie ze Sky News.

Jednak w wyborach z 2024 roku Partia Konserwatywna poniosła historyczną porażkę – zdobyła zaledwie 121 mandatów, co było najgorszym wynikiem uzyskanym przez to ugrupowanie w historii. Bezwzględną większość w Izbie Gmin zdobyła Partia Pracy (uzyskała 411 mandatów), ale od tego czasu popularność tego ugrupowania i tworzonego przez nie rządu Keira Starmera zmalała, m.in. ze względu na trudną sytuację gospodarczą kraju. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Partia Pracy (Wielka Brytania) Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Osoby Nigel Farage Keir Starmer

Kruger w wyborach z 2024 roku został wybrany z okręgu East Wiltshire, zdobywając 16 849 głosów. Teraz został pierwszym w tej kadencji parlamentarzystą, który odszedł z Partii Konserwatywnej i zasilił szeregi Reform UK – partii, która cieszy się obecnie największym poparciem w sondażach. 

Danny Kruger wieszczy kres Partii Konserwatywnej

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
AfD osiągnęło sukces w wyborach Nadrenii Północnej-Westfalii
Polityka
AfD rośnie w siłę również na zachodzie Niemiec. „Nie można spać spokojnie”
Śmierć Charliego Kirka to dzwonek ostrzegawczy dla Ameryki
Polityka
Śmierć Charliego Kirka to dzwonek ostrzegawczy dla Ameryki
Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi przybywa do Polski
Polityka
Co usłyszy szef chińskiego MSZ? Xi ma przekonać Łukaszenkę, by przestał nękać Polskę
Mikoła Statkiewicz
Polityka
Mikoła Statkiewicz. Białoruski opozycjonista ze stali
Marco Rubio
Polityka
Rubio komentuje wtargnięcie rosyjskich dronów: Nie wiadomo, czy miały trafić do Polski
Reklama
Reklama
e-Wydanie