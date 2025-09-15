Kruger w wyborach z 2024 roku został wybrany z okręgu East Wiltshire, zdobywając 16 849 głosów. Teraz został pierwszym w tej kadencji parlamentarzystą, który odszedł z Partii Konserwatywnej i zasilił szeregi Reform UK – partii, która cieszy się obecnie największym poparciem w sondażach.

Danny Kruger wieszczy kres Partii Konserwatywnej

Występując na konferencji prasowej obok Farage'a Kruger stwierdził, że rozstanie z przyjaciółmi z Partii Konserwatywnej było bolesne, ale – jak dodał – „doszedł do tragicznego wniosku, że Partia Konserwatywna jest skończona, zarówno jako partia ogólnokrajowa, jak i główna siła opozycyjna”. Kruger został szóstym posłem Reform UK w obecnej Izbie Gmin.

Do Reform UK przeszło już kilkunastu działaczy Partii Konserwatywnej, ale Kruger jest pierwszym politykiem torysów zasiadającym w parlamencie, który zdecydował się na taką zmianę barw partyjnych. Farage twierdzi, że Kruger sam zgłosił się do jego partii.

W przeszłości świeżo upieczony parlamentarzysta Reform UK był doradcą konserwatywnych premierów – Borisa Johnsona i Davida Camerona. Był też odpowiedzialny za świadczenia społeczne w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej, czyli w alternatywnym rządzie, który – zgodnie z brytyjską tradycją – tworzy największa partia opozycyjna.

Partia Konserwatywna jest najstarszą brytyjską partią. W ostatnich 46 latach torysi rządzili krajem aż przez 32 lata – zauważa Reuters.