Kwarantanna to nie urlop, można pracować zdalnie

Obecnie wszystko zależy od decyzji pracodawcy i możliwości zatrudnionego. Jeśli na kwarantannę jest kierowany pracownik administracyjny lub zatrudniony przy produkcji, który nie może wykonywać swych dotychczasowych lub nowych obowiązków zdalnie, to ma prawo do zasiłku w wysokości 80 proc. swojej dotychczasowej pensji.

Być może propozycja ministra zdrowia ma zachęcić przedsiębiorców i zatrudnionych do produktywnego wykorzystania czasu kwarantanny i nieobciążania ZUS obowiązkiem wypłaty zasiłku. Z tych samych względów przedsiębiorcy mogą chcieć wykorzystać ten czas, aby zaoszczędzić na wynagrodzeniach pracowników. W wielu przypadkach przedsiębiorcom nie będzie się opłacało skierować do pracy zdalnej także z innego powodu.

– Skoro do pracy w czasie kwarantanny mają zastosowanie przepisy o pracy zdalnej, oznacza to obowiązek wyposażenia pracownika w odpowiedni sprzęt umożliwiający mu taką pracę na odległość – dodaje mec. Michał Lisawa z kancelarii Baker McKenzie. – Pytanie, czy będzie się to zawsze opłacało, szczególnie osobom, które nie pracowały dotychczas zdalnie. Może to bowiem oznaczać spore koszty związane z urządzeniem takiego miejsca pracy. A kwarantanna trwa tylko 10 dni.

Agata Mierzwa partner w kancelarii DZP

Moim zdaniem zmiana przepisów zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia nie jest potrzebna. Już teraz z przepisów jasno wynika, że na kwarantannę są kierowane tylko osoby zdrowe i jeśli nie podejmą w czasie tego odosobnienia pracy poleconej przez pracodawcę możliwej do wykonania w domu, to nie należy im się także zasiłek chorobowy. Przepis ustawy zasiłkowej mówi co prawda o możliwości polecenia „innej pracy", ale nie mam wątpliwości, że tym bardziej można polecić wykonywanie pracy takiej samej jak do tej pory (choć w zdalnej formule). Być może potrzeba zmiany przepisów zapowiadana przez resort zdrowia wynika z powszechnego błędnego mniemania, że skierowanie na kwarantannę oznacza wolne, ale w praktyce tak nie jest. Trudno więc powiedzieć, jakie zmiany do przepisów chcą wprowadzić rządzący. Można mieć tylko nadzieję, że nowelizacja przepisów nie utrudni pracodawcom zlecania pracy na kwarantannie, np. poprzez wprowadzenie dodatkowych warunków, których teraz nie ma.