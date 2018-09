Kaczyński: trwają prace nad 500 Plus dla emerytów

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, powiedział "Super Expressowi", że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 Plus dla emerytów.

W rozmowie z Super Expressem prezes PiS mówił o dodatku specjalnym dla emerytów.

Poniżej dalsza część artykułu

- To jest sprawa, która w tej chwili jest omawiana na posiedzeniach rządu, jest omawiana na posiedzeniach kierownictwa partii rządzącej. Jest teraz zbyt wcześnie, by przedstawić konkretne projekty. Jednak zapewniam, że środki na to się znajdą, że los emerytów będzie poprawiany – powiedział gazecie Jarosław Kaczyński.

- To jest bardzo trudna sprawa. Emerytów i rencistów jest ogromna liczba, przeszło 9 milionów. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma. Ale mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli – dodał.