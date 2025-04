- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,

- w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Od maja dodatkowo osoby, które 1 stycznia 2025 r. miały prawo do tego świadczenia oraz są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymają wspomniany dodatek dopełniający. One nie muszą składać w tym celu wniosku. A ZUS przekaże im informację o przyznaniu tego dodatku.

Dostaną one też wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Ile? Wysokość dodatku wynosiła w styczniu i lutym 2025 r. 2520 zł, a od marca jest to 2610,72 zł i w każdym roku będzie podlegać waloryzacji.

A co z osobami, które uzyskały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia tego roku? Dodatek przyznany zostanie im od momentu, w którym spełnią warunki do jego otrzymania, ale najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku.