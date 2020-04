Koronawirus: kończy się termin wypłacania renty lub świadczenia rehabilitacyjnego? ZUS odpowiada co robić

Jak wyjaśnia, orzeczenie zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na okres kolejnych trzech miesięcy. Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności świadczeniobiorca powinien złożyć wniosek o dalszą wypłatę. Można to zrobić drogą elektroniczną poprzez swoje konto na PUE ZUS lub wrzucić wypełniony wniosek do specjalnej, wystawionej w ZUS skrzynki.

- Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przedłużyły ważność części orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie ZUS. Chodzi o orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które kończą się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, też zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego – tłumaczy Kowalska-Matis.