Możliwa podwyżka progu dochodowego w Programie "500+"

Nie 800 zł, a 900 zł będzie najpewniej wynosił próg dochodowy uprawniający do korzystania ze świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko - podaje "Super Express".

Gazeta przypomina, iż o zmianach w programie 500 plus i konieczności podniesienia progu mówiła w grudniu 2018 r. minister rodziny Elżbieta Rafalska. - Konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego, to się wydaje nieuniknione w 2019 r. - zapowiedziała Rafalska.

Chodzi o to, że po wzroście płacy minimalnej (do 2250 zł), część rodzin mogłaby wypaść z programu 500 plus. - Absolutnie nie chcemy, żeby była sytuacja, w której rodzina dwuosobowa, w której jeden z rodziców zarabia minimalne wynagrodzenie, traciła prawo do świadczenia „Rodzina 500 plus" - wyjaśniała Rafalska.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza", od 1 października 2019 roku próg dochodowy na pierwsze dziecko będzie podwyższony z 800 zł do 900 zł. - Dzięki tej zmianie wiele dzieci nie będzie wypadać z programu 500 plus. Bardzo się cieszę, że taka zmiana będzie – komentuje na łamach "SE" poseł PiS Tadeusz Cymański.