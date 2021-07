Prezydent Duda do powstańców warszawskich: Było warto

Prezydent wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podziękował za możliwość spotkania się "z naszymi bohaterami, z tymi, którzy kiedyś z podniesioną głową i błyskiem w oczach ruszyli po to, by odzyskać wolną, niepodległą, suwerenną ojczyznę".

Prezydent powiedział, największa zasługa powstańców warszawskich to to, że "stanęli gotowi do walki - z bronią w ręku, a czasem tak, jak sanitariuszki, łączniczki bez broni, po to, by walczyć, by zrealizować swoje marzenie o odzyskaniu wolnej i suwerennej ojczyzny, by przepędzić znienawidzonego wroga".

- Czy myśleli, że wtedy tę Polskę odzyskują także dla nas, dla późniejszych pokoleń i dzisiejszych pokoleń? Pewnie większość się nad tym nie zastanawiała. Ale w tym jest także ich druga ogromna zasługa, myślę, że niemal tak samo wielka, jak ta pierwsza - wychowanie kolejnych pokoleń - podkreślił.

- Pewnie nie byłoby wolnej, niepodległej, całkowicie suwerennej Polski, gdyby nie krew przelana przez powstańców warszawskich, gdyby nie tamto bohaterstwo, gdyby nie tamten wysiłek, gdyby nie tamta postawa - zaznaczył.

Prezydent Andrzej Duda dodał, że powstańcy są bohaterami także lat powojennych. - Wychowywaliście - i dlatego później była w kolejnym pokoleniu też odwaga, odwaga i rozwaga, i udało się odzyskać pełną niepodległość i suwerenność bez przelewu krwi. I dzisiaj nadal jesteście, za co Bogu dziękujemy - że jesteście z nami cały czas, że dajecie świadectwo - mówił do zebranych powstańców.

Podziękował powstańcom za wychowanie kolejnych pokoleń w wierze, że wolność uda się odzyskać. - To jest wasza wielka zasługa dla suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej - zaznaczył.

Prezydent odniósł się też do pytań o ocenę decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. - Nikt nie zwróci życia poległym, nikt nie usunie blizn, które zostały po ranach, nikt nie usunie blizn, które zostały w sercach - po stracie najbliższych, przyjaciół, po dramatach, które widzieliście. Ale zawsze niestrudzenie to powtarzam wobec różnych dyskusji, które w różnych miejscach się toczą - padają w tych dyskusjach często pytania, czy było warto i bardzo często podważają też sens tamtego heroizmu. Było warto. Bo nikt nie potrafi ocenić, jak wielki jest wkład tamtych dni w dzisiejszą wolną Polskę, ale nie ma żadnych wątpliwości, że jest, i jaki jest wasz wkład później w to, że ta wolność została odzyskana - przez was i przez waszych następców, przez tych, którzy spod waszej ręki wyszli - mówił Andrzej Duda.