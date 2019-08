Autorzy akcji #PatrząNaNas pytają o ofiary Powstania

W scenie z filmu, jednej z najsłynniejszych w historii polskiego kina, w której pada ten cytat, Maciek Chełmicki, pyta swojego przyjaciela i dowódcę: "Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co?". "Co z tego" – odpowiada tamten i ciągnie dalej: "Wszyscy zginęli".

Używając tego cytatu i zderzając go z krzyżami ofiar powstania twórcy akcji chcą rozpocząć rozmowę o tym, kim byli powstańcy i czy można z nimi jeszcze prowadzić dialog, a jeśli tak to w jaki sposób. "Co możemy zrobić z naszą pamięcią? Co zrobić żeby nie jawiła się jako ostygła, pozbawiona życia i już nic nas nie obchodząca akademia ku czci. I to taka, która w tym co bezpowrotnie minęło poszukuje tylko swojego własnego odbicia i racji" - pytają inicjatorzy projektu w odniesieniu do pamięci o Powstaniu Warszawskim.

- W akcji chodzi o to, by przebić się przez oficjalne, polityczne, społeczne, komercyjne upamiętnienie Powstania i zobaczyć, na ile możemy jeszcze mieć kontakt z przeszłością - mówi Tomasz Karoń, jeden z organizatorów.

Inspiratorami akcji, która jest przygotowana i finansowana ze środków własnych, jest środowisko art-zinu z lat 80-tych, "Czyżby agonia uczuć?" - w tym Rafał Jankowski, Iga Niewiadomska, Wojciech Kamiński, Tomasz Karoń, Dariusz Tuzimek. Za zdjęcia i grafikę odpowiadają Tomasz Karoń i Wojciech Flis.

Akcja ma być też otwarciem dyskusji o tym, jak pamięta się o Powstaniu Warszawskim i czy ta pamięć przetrwa następne pokolenia Polaków.