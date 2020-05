Jak dobrze wypaść podczas rekrutacyjnej wideokonferencji

Choć gospodarka powoli się odmraża i wielu Polaków marzy o powrocie do normalności, pandemia koronawirusa nie minęła. Dlatego wciąż wiele firm prowadzi rekrutacje, przynajmniej na wstępnym etapie, w nietypowej formie wideokonferencji. Jak się przygotować?

– Rozmowa rekrutacyjna jest zawsze stresującą sytuacją niezależnie od tego, czy proces jest przeprowadzany zdalnie czy bezpośrednio, dlatego istotny jest etap przygotowań – mówi Marta Szymańska, menedżer rekrutacji stałych w agencji rekrutacyjnej Manpower. – W przypadku rozmów online, do których większość z nas nie jest jeszcze przyzwyczajona, warto dodatkową uwagę zwrócić na kwestie techniczne – dodaje.

Trzeba więc z wyprzedzeniem upewnić się, czy mamy zainstalowaną aplikację, przez którą będzie przebiegała rozmowa, czy logowanie się będzie wymagało założenia konta, czy mamy wszystkie potrzebne hasła. Jeśli tego nie sprawdzimy wcześniej, może się okazać, że spóźnimy się na rozmowę kwalifikacyjną, co zwykle jest fatalnie oceniane.

Musimy być też pewni, że dobrze działają kamerka, mikrofon, a jakość sieci jest wystarczająca i nie wystąpią zakłócenia. A co jeśli internet zawiedzie w kluczowym momencie? Do tego też musimy być zawczasu przygotowani, choćby poprzez przygotowanie alternatywnych form kontaktu z rekruterem, np. przez telefon czy inny komunikator. Musimy mieć gwarancję, że zdołamy szybko poinformować o problemach i np. umówić się na inny termin.

Istotnym elementem przygotowań jest znalezienie odpowiedniego miejsca w domu do rozmowy online.

Trzeba ustawić komputer tak, by nasza twarz była dobrze oświetlona (co wyklucza siedzenie tyłem do okna), oko kamery trzeba zaś ustawić na wysokości twarzy, aby uniknąć bycia oglądanym „z dołu".