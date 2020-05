Sośnierz: W Polsce epidemia nie przygasa

Były prezes NFZ stwierdził, że Polska znajduje się obok Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w grupie tych krajów naszej części Europy, w których liczba zakażeń jeszcze nie spada. - Nie widać kiedy to się skończy - dodał.

Mówiąc o argumentach rządu, którego przedstawiciele przekonują, że w Polsce epidemia znajduje się w odwrocie na co wskazuje niska liczba zgonów na COVID-19, Sośnierz podkreślił, że niska śmiertelność w wyniku zakażeń koronawirusem dotyczy całego bloku wschodniego. - To warte przebadania, widać to w Niemczech, gdzie landy wschodnie mają wielokrotnie niższą zakażalność i śmiertelność z powodu koronawirusa. Być może to wynika z tego, że u nas były szczepienia obowiązkowe, które być może dają krzyżową odporność - dodał.

Jak wyliczał Sośnierz we wschodniej Europie śmiertelność z powodu COVID-19 - wynosząca 27 na milion - jest czternaście razy mniejsza niż w państwach takich jak Francja i Włochy.

Pytany o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który mówi, że epidemia w Polsce znajduje się pod kontrolą, Sośnierz odparł, że "jego dane mówią coś innego".

- My musimy uważać, to nie jest koniec (epidemii), u nas mogą pojawić się nowe ogniska. Dlatego to jest ważne, aby przestrzegać nadal ograniczeń - stwierdził również były prezes NFZ.

Według szacunków Sośnierza, których poseł Porozumienia dokonuje w oparciu o liczbę zgonów z powodu COVID-19 w Polsce, w Polsce koronawirusem zakaziło się ok. 150 tys. osób (oficjalne dane mówią o ok. 21 tys. zakażeń). Poseł dodał, że w Polsce powinno przeprowadzać się więcej testów - ok. 70-80 tys. - i wyraził zdziwienie, że jeszcze nie osiągnęliśmy tego poziomu.