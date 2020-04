Kosiniak-Kamysz nie wyklucza zmiany konstytucji

- To parcie do wyborów za wszelką cenę, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew wiedzy naukowej, wbrew opinii epidemiologów to jest jakieś szaleństwo, a nie roztropne działanie - mówił w Radiu Plus Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL dodał, że rozumie polityczne działanie na rzecz Andrzeja Dudy, ale "nie rozumie dlaczego Mateusz Morawiecki się pod tym podpisuje". - On później będzie za to odpowiadał - zaznaczył.

Pytany o propozycję Gowina Kosiniak-Kamysz stwierdził, że PSL ma swoją propozycję. - Jest uchwała w sejmie, która wzywa rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Jest wyciągnięta ręka, o rok możemy przedłużyć kadencję prezydenta, nawet w konstytucji, możemy o tym rozmawiać - mówił.

- Musi jednak dojść do sejmowego głosowania nad poprawkami Senatu dotyczącymi głosowania korespondencyjnego i to jest kluczowe. Czy Porozumienie poprze poprawki Senatu, uchwałę odrzucającą ustawę w całości? Jeżeli tak, to jest o czym rozmawiać - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Głosowanie nad nowelizacją Kodeksu wyborczego przyjętą przez Sejm, po jej powrocie z Senatu, nastąpi prawdopodobnie 7 maja.

Wybory prezydenckie - według aktualnego stanu prawnego - powinny odbyć się 10 maja.