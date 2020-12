Najbardziej wpływowe kobiety w polskiej polityce w 2020 roku

Nie ma wątpliwości, że głos kobiet w tym roku dotarł do każdego miejsca w Polsce, między innymi do domu na Żoliborzu, gdzie mieszka najważniejszy obecnie polityk w kraju.

W styczniu 2020 roku wydawało się, że głównym wydarzeniem roku w Polsce będzie kampania prezydencka. Jedyną kobietą w stawce była Małgorzata Kidawa-Błońska. Później jednak pandemia koronawirusa zmieniła wszystko. Była marszałek Sejmu zapowiedziała bojkot „kopertowych" wyborów, co kosztowało ją niemal całe poparcie. PiS zgodziło się później na reset kampanii i Platforma postawiła na Rafała Trzaskowskiego. Kidawa-Błońska ma jednak cały czas swoją grupę w klubie PO, a nawet mówiło się o jej starcie na szefa klubu jesienią tego roku. Po drugiej stronie barykady na swój kolejny moment czeka Beata Szydło, która w tym roku była szefową sztabu „programowego" prezydenta. Jednak trudno uznać, że był to dla niej dobry politycznie rok, a sam prezes Kaczyński wskazał, że kluczową rolę w zwycięstwie prezydenta odegrał premier Mateusz Morawiecki. Magdalena Sobkowiak była szefową sztabu wyborczego lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego kampanię zmroził koronawirus, a później spór wokół wyborów i zmiana kandydata Koalicji Obywatelskiej. Rafała Trzaskowskiego w jego kampanii prezydenckiej mocno wspierała jego żona Małgorzata. Rolę na zapleczu prezydenta odgrywały jego żona i córka Kinga.

Starcie na ulicy

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku – która do dziś nie ma swojego uzasadnienia – otworzyła nowy rozdział w polskiej polityce. Na czele TK stoi Julia Przyłębska, a jednym z ważniejszych głosów w środowisku pro-life jest Kaja Godek. Te dwie kobiety najbardziej liczyły się w drodze do otwarcia tego nowego etapu, którego dalsze konsekwencje trudno dziś jednoznacznie prognozować. Chociaż niemal wszyscy politycy opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, mówią już, że do kompromisu aborcyjnego w wersji ustalonej w latach 90. nie ma powrotu. I chociaż Julię Przyłębską czekają kolejne decyzje w 2021 roku, które mogą mieć wpływ na politykę, to żadna nie będzie już zapewne tak znacząca, jak ta z października.