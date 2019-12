Turcja idzie na wojnę w Libii

Niedługo po zaakceptowaniu w sobotę przez turecki parlament porozumienia militarnego z rządem libijskim zmierzający z Turcji do Trypolisu statek został zatrzymany na Morzu Śródziemnym przez jednostkę sił gen. Chalify Haftara. Sprawujący kontrolę nad wschodnią Libią generał nie uznaje rządu Fajiza as-Sarradża w Trypolisie i przygotowuje się właśnie do ostatecznego ataku na stolicę. Aresztowanie statku jest widomym znakiem, że Turcja stała się stroną w libijskiej wojnie domowej.

Na reakcję prezydenta Recepa Erdogana trzeba jeszcze poczekać. Pewne jest, że nie ma on nic przeciwko zaangażowaniu Turcji w Libii. W tym właśnie celu zawarty został pod koniec listopada libijsko-turecki pakt wojskowy. Na jego podstawie do Libii mogą zostać wysłani doradcy prywatnej organizacji – jak wyjaśnił prezydent Erdogan.

Dwustronne porozumienie dopuszcza także wysłanie do Libii tureckiej broni oraz personelu wojskowego, co oznacza możliwość utworzenia bazy na terenach kontrolowanych przez rząd as-Sarradża.

Porozumienie morskie ma być reakcją na działania Egiptu, Izraela, Grecji i Cypru, które miałby ograniczyć dostęp Turcji do złóż gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego. O ile więc turecka opozycja sprzeciwia się współpracy wojskowej z Libią, to nie ma nic przeciwko działaniom wzmacniającym pozycję Turcji w walce o dostęp do złóż gazu.