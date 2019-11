Bloomberg może być prezydentem

Michael Bloomberg, miliarder, filantrop i były burmistrz Nowego Jorku, złożył dokumenty w stanie Alabama i zakwalifikował się do udziału w prawyborach Partii Demokratycznej, gdzie kandydaci musieli się zarejestrować do piątku.

Jako miliarder nie będzie miał łatwego zadania w kampanii, która jak dotąd naznaczona jest dyskusjami o nierównościach społecznych i ekonomicznych. Jego obecność na polu walki będzie przysłowiową „wodą na młyn" dla gwiazd ruchu populistycznego, czyli senator Elizabeth Warren i senatora Berniego Sandersa. Oboje głoszą, że milionerzy i bogatsi Amerykanie mają zbyt duży wpływ na politykę. „Potencjalna kandydatura Bloomberga to kolejny przykład bogacza, który chce, aby nasz rząd i gospodarka pracowały tak jak on im zagra" – skwitowała senator Warren. „Nie wystarczy, żeby ktoś dołączył do kampanii i powiedział, że kupi sobie te wybory" – dodała. „Miliarderzy szukający większych wpływów politycznych dla siebie to nie to, czego Ameryka potrzebuje" – powiedział kierownik sztabu wyborczego Sandersa.