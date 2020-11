Sondaż: PiS-owi spada poparcie i to wyraźnie

PiS traci 8 pkt w stosunku do sondażu we wrześniu, a w stosunku do końca maja – spadek wynosi aż 12 pkt (na zdjęciu: protestujący przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego)

AFP, Janek Skarzyński