Premier Corbyn? Rewolucja większa od brexitu

– Zasadniczo chcemy odwrócić to, co zrobiła Margaret Thatcher: zmienić stosunki własnościowe w tym kraju – mówi „Rzeczpospolitej" Joseph Todd z powiązanego z Corbynem londyńskiego instytutu analitycznego Momentum.

Kontrowersyjnych pomysłów jest więcej. Partia Pracy chce znacjonalizować linie kolejowe, firmy komunalne zajmujące się dystrybucją wody i elektryczności, a także pocztę. Do góry poszybowałyby podatki dla tych, którzy zarabiają ponad 80 tys. funtów rocznie. Zamiast 19 proc. firmy płaciłyby od zysku 26 proc., zarobki prezesów zostałyby zaś ograniczone do dwudziestokrotności najniższej pensji w firmach, które wiążą kontrakty publiczne. Pensje tych, którzy dostają ponad 150 tys. funtów rocznie, zostałyby zaś upublicznione.

Niedostrzegany radykalizm

To może jednak okazać się jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Tylko przecieki do prasy pozwalają poznać inne potencjalne punkty programu Corbyna, których ten na razie ujawnić nie chce. Jeden z nich zakłada skrócenie czasu pracy do czterech dni w tygodniu, inny – wykluczenie z notowań na londyńskiej giełdzie spółek, które nie dbają o środowisko. Laburzyści planują także wprowadzić minimalny powszechny dochód oraz prawo do wykupu nieruchomości przez tych, którzy długo je wynajmują.