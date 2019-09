Sojusznicy Rosji chcą mówić swoimi językami

– Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, by odtworzyć kulturę językową w rodzinie – powiedział Kirgizom prezydent Sooronbaj Dżeenbekow. Kirgizja jest kolejnym – po Kazachstanie i Białorusi – najbliższym sojusznikiem Moskwy, który próbuje uwolnić się od jej dominacji językowej i kulturowej.

Prezydent Dżeenbekow poinformował, że tylko 60 proc. „dokumentów państwowych tworzonych jest w języku kirgiskim. W niektórych resortach osiągają do 90 proc., ale są bardzo niskiej jakości". – Urzędnicy powinni znać kirgiski! – denerwował się Dżeenbekow. Wcześniej miejscowe media informowały, że wydawanie urzędowych dokumentów po rosyjsku oraz obsługiwanie interesantów w urzędach w tym języku „wywołuje rosnące niezadowolenie ludności w miastach". Już w styczniu 47 opozycyjnych partii kirgiskich ogłosiło projekty poprawek do konstytucji, m.in. pozbawiających rosyjski status „języka oficjalnego". Jednocześnie jednak ci sami opozycjoniści przyznawali, że „propozycja w sprawie rosyjskiego ma (w Kirgizji) wielu przeciwników".

Zgodnie z konstytucją z 2010 r. językiem państwowym jest kirgiski, ale rosyjski ma status „języka oficjalnego". Podobnie jest w Kazachstanie, gdzie rosyjski – jak zapisano w konstytucji – jest „językiem oficjalnym, używanym na równi z kazachskim w instytucjach państwowych i samorządowych". Na Białorusi natomiast rosyjski jest po prostu drugim językiem państwowym. Tam też jego pozycja jest najmniej zagrożona: prezydent Łukaszenko tylko od czasu do czasu próbuje wprowadzić więcej białoruskiego m.in. w szkolnictwie czy ulicznych reklamach.

Już we wrześniu nowy prezydent sąsiadującego z Kirgizją Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew oświadczył, że „język jest instrumentem wielkiej polityki", a kazachski „powinien stać się językiem komunikacji międzyetnicznej". Obecnie taką rolę tam – jak i w innych państwach Azji Środkowej – pełni rosyjski.

Jednocześnie od 2017 r. Kazachstan szykuje się do porzucenia cyrylicy na rzecz alfabetu łacińskiego (używanego wcześniej do 1940 r.). Całkowita zmiana na łaciński powinno nastąpić do 2025 r. – Przejście kazachskiego na alfabet łaciński będzie jednym z kluczowych etapów duchowej modernizacji – zapowiedział nowy prezydent kraju Tokajew.