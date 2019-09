PiS i PO wspólnie pobudzają do refleksji

Parlament wzywa też państwa członkowskie do przeciwstawienia się takim organizacjom oraz do przeciwdziałania mowie nienawiści i przemocy w przestrzeni publicznej i w internecie, a w szczególności do potępienia i zwalczania wszelkich form negowania Holokaustu.

– To światełko nadziei, że Europa jest zdolna do wspólnej pamięci, do opisania wydarzeń historycznych, do wyciągania wniosków, oddania czci wszystkim ofiarom wielkich totalitaryzmów. I szczególnego uhonorowania tych obywateli, którzy występowali przeciwko straszliwym reżimom – powiedziała Fotyga, proponując, żeby właśnie rocznica śmierci Witolda Pileckiego była do tego okazją.