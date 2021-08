Tunezja. Coraz bliżej dyktatury

Po 30 dniach nic się nie zmieniło. Czy to już powrót do dyktatury, 11 lat po obaleniu ostatniego, jak się wydawało, dyktatora Zin al-Abidina Ben Alego? – Utrzymuje w swoich rękach całą władzę, to jak to nazwać? – mówi „Rzeczpospolitej" Tarek Megerisi, analityk think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR). I przypomina, że Amerykanie przekazywali Saiedowi, że w ciągu 30 dni od zawieszenia parlamentu zadecyduje się, czy Tunezja wypadnie z kategorii krajów demokratycznych i przejdzie do kategorii dyktatur.