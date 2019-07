Bitwa o Moskwę: Kreml kontra opozycja

Moskwa dawno już nie widziała, by w centrum miasta kilkaset osób przebijało się przez kordon OMON (specjalna jednostka rosyjskiej policji). To opozycja wyprowadziła w niedzielę ludzi pod budynek miejskiej komisji wyborczej. Protestujący domagali się uczciwych wyborów uzupełniających do władz wszystkich szczebli, które odbędą się 8 września.

