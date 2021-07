Michał Kolanko: Co po miesiącu miodowym Tuska

Po krótkim urlopie Donald Tusk ma wrócić na spotkaniu otwartym już w najbliższy poniedziałek – w Gdańsku. Zapowiedział, że będzie chciał odwiedzić wszystkie województwa. Politycy PO podkreślają, że trwający teraz „efekt Tuska" to również kierunek na wyciszenie i uspokojenie nastrojów w partii. – Nowy przewodniczący nie chce wewnętrznych sporów i emocji – słychać w PO. Partię czekają co prawda wewnętrzne wybory w regionach, zwyczajowo pełne napięć na różnych poziomach struktur, ale nie widać pośpiechu w ustalaniu ich kalendarza. Rada Krajowa, która ma to zrobić, może zebrać się dopiero za kilka tygodni, być może pod koniec wakacji.

Każdy miesiąc miodowy musi się jednak kiedyś skończyć. Pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja pod koniec sierpnia i na początku września. Czy pierwszy impet powrotu byłego premiera nie rozmyje się w okopach bieżącej polityki? Na ile Tusk ma długoterminowy plan? Czy będzie potrafił ułożyć relacje wewnątrz partii i realnie odbudować jej potencjał? Na ile będzie potrafił wyjść z retoryki skierowanej do twardego elektoratu, a na ile będzie potrafił zwrócić się do młodych, do kobiet czy do mieszkańców wsi i miasteczek? Bez tych grup trudno będzie Platformie o zwycięstwo. Co w praktyce z relacjami wewnątrz opozycji? Co z długofalową determinacją samego Donalda Tuska? Odpowiedzi na te pytanie jeszcze nie znamy, chociaż w PO obowiązuje teraz optymizm. Dopiero za kilka tygodni będzie można pokusić się o bardziej kompleksową ocenę tego, co realnie zmienił powrót Tuska jako głównego gracza w PO.