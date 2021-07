Jak Gowin rozmawia z PiS w sprawie Polskiego Ładu

Pierwsza runda rozmów dotyczących ustawy podatkowej – która zawiera między innymi zapisy dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych – odbyła się między PiS a Porozumieniem w tym tygodniu. Jak wynika z naszych informacji, ma jeszcze dojść do kolejnych. Atmosfera jest bardzo napięta.

PiS jednocześnie rozgląda się w Sejmie za kolejnymi głosami za Polskim Ładem. W tym tygodniu do Klubu PiS powrócił poseł Arkadiusz Czartoryski, co formalnie przywraca większość 231 głosów. Poza klubem pozostają cały czas Małgorzata Janowska i Zbigniew Girzyński, którzy w czwartek ogłosili połączenie z kołem Polskie Sprawy, które do tej pory tworzyli m.in. Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka. Girzyński bardzo mocno krytykował jednak Polski Ład i zarzucał PiS skręt w lewo. W ubiegłych tygodniach i miesiącach Nowogrodzka analizowała też, na ile Lewica będzie mogła poprzeć te propozycje. Politycy Lewicy mówią jedynie, że przyjrzą się im, gdy te trafią jako projekt lub projekty ustaw do Sejmu. W Lewicy trwają jednak wewnętrzne turbulencje.