Politycy wracają do spotkań z wyborcami i kongresów

Klarują się plany największych ugrupowań politycznych na czas po III fali pandemii koronawirusa.

Wraz ze znoszeniem obostrzeń wszystkie główne siły polityczne szykują się do prowadzenia polityki w warunkach bardziej przypominających te sprzed czasów pandemii. Oznacza to powrót do spotkań z wyborcami oraz możliwość organizacji partyjnych kongresów i zebrań. Poniżej dalsza część artykułu

Pierwszym dużym majowym wydarzeniem politycznym będzie prezentacja Nowego Polskiego Ładu. Jak pisała „Rzeczpospolita", istotne jest powodzenie rozmów z koalicjantami PiS, czyli Solidarną Polską i Porozumieniem. Jak pisała WP.pl, PiS rozmawia też w tej sprawie z grupą posłów Kukiz'15. Wiele wskazuje na to, że prezentacja odbędzie się 15 maja w sobotę. W czwartek ma odbyć się posiedzenie ścisłych władz PiS w tej sprawie. Politycy rządu premiera Mateusza Morawieckiego wskazują, że Nowy Polski Ład na pewno zostanie zaprezentowany w maju. Po pierwszej prezentacji rząd ma przez kilka tygodni pokazywać szczegóły przygotowanych pomysłów.

Wybrać prezesa Drugim najważniejszym wydarzeniem w nadchodzących tygodniach (poza wyborami w Rzeszowie, o ile odbędą się 13 czerwca) będzie po stronie PiS wyborczy kongres, planowany obecnie na koniec czerwca. Jak wynika z naszych rozmów, na jego szybkim przeprowadzeniu ma zależeć prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na kongresie odbędą się wybory, w których – co sam zapowiedział – Kaczyński będzie kandydował po raz ostatni. Możliwe, że zmieni się statut partii i dojdzie do jej wewnętrznej reorganizacji, co ma ułatwić starcie o kolejną kadencję w wyborach do Sejmu w 2023 r. Przed kongresem odbędą się zjazdy regionalne, które wybiorą ponad 1 tys. delegatów. Równocześnie z PiS dochodzą sygnały o możliwych przetasowaniach w rządzie oraz dalsze zmiany w sferze spółek Skarbu Państwa. Najczęściej pojawia się nazwisko ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki jako tego, który może odejść z rządu.

Swoje konwencje regionalne przeprowadza też Porozumienie Jarosława Gowina. Jeszcze w maju ma odbyć się kongres programowy ugrupowania wicepremiera i ministra rozwoju.

Platforma ideowa Dla Platformy Obywatelskiej pomysłem na powrót do polityki po pandemii jest między innymi prezentacja nowej deklaracji ideowej partii. Jak w wynika z naszych rozmów, szkicowany jest też zakrojony na szeroką skalę plan objazdu kraju z udziałem polityków partii, zwłaszcza w regionach, gdzie PO ma niewysokie poparcie. Takie spotkania zapowiadał już lider PO Borys Budka.

W PO trwają jednak dyskusje wewnętrzne i debaty dotyczące tego, jak partia ma sobie radzić w trudnej sytuacji i w obliczu niezbyt korzystnych sondaży. Planowane są wybory regionalne, które mają odbyć się dopiero jesienią. Te wybory (zwłaszcza na poziomie regionów) pokażą wewnętrzny układ sił. Jednocześnie swój objazd po Polsce kontynuuje Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Tylko w czwartek i piątek ma spotkania z młodzieżą (i samorządowcami) w województwie dolnośląskim oraz opolskim. Pod koniec sierpnia w Olsztynie planowane jest spotkanie Campus Polska Przyszłości dla młodych ludzi, z udziałem autorytetów, ludzi nauki i kultury. Campus ma potrwać kilka dni i będzie okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach młodych. Jak zapowiadał sam Trzaskowski, o czym pisała „Rzeczpospolita", agenda Campusu będzie ustalana właśnie z młodymi ludźmi w trakcie objazdu kraju.

Swoje przygotowania na restart polityki prowadzi też bardzo intensywnie ruch Szymona Hołowni. Jego politycy mają przedstawiać pomysły w kolejnych sferach, m.in.edukacji i bezpieczeństwa. Wcześniej Hołownia mówił o zdrowiu, klimacie i relacjach państwo–Kościół. Co ważniejsze, jak też wynika z naszych informacji, gdy tylko będzie to możliwe ze względów epidemiologicznych, to w intensywną trasę po Polsce wybiorą się politycy Szymona Hołowni wraz z liderem.

Lewica o UE Swoje plany szykuje też Lewica. Jej politycy objeżdżają teraz miejscowości w Polsce z informacjami dotyczącymi rezultatów rozmów z PiS i zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Akcentowana jest przede wszystkim kwestia szpitali powiatowych. W środę konferencje odbywały się w Łodzi, Zduńskiej Woli, Wieluniu i Pabianicach. Jak wynika z naszych informacji, Lewica wraca do swoich konwencji z cyklu „Zrobimy to lepiej". Jednym z pierwszych tematów będzie miejsce Polski w Unii Europejskiej. Kolejne będą dotyczyły spraw gospodarczych, klimatycznych, praw kobiet. Kongres zjednoczeniowo-programowy Lewicy planowany jest na październik. Będzie to dokończenie politycznego procesu łączenia Wiosny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w Nową Lewicę.