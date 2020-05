Stadnina Janów Podlaski na dnie

– To jedno z najbardziej upolitycznionych śledztw. Jak w lustrze odbija się w nim sposób działania naszego aparatu rządzącego, który wykorzystuje prokuraturę do swoich celów – mówi Marek Szewczyk, były redaktor naczelny „Konia Polskiego" i autor bloga HipoLogika.pl. W ten sposób komentuje fakt, że prokuratura właśnie po raz kolejny przedłużyła śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w legendarnej stadninie koni arabskich w czasie, gdy kierował nią Marek Trela.

Mimo to w lutym 2016 roku Marek Trela został nieoczekiwanie odwołany przez podległą ówczesnemu ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi Agencję Nieruchomości Rolnych. Ta ostatnia złożyła też zawiadomienie do prokuratury i ruszyło śledztwo.

Ile razy było już przedłużane? Na to pytanie nie odpowiedział nam rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie Piotr Marko. Portale zajmujące się końmi i media lokalne wyliczają, że następuje to już po raz siódmy lub ósmy. Tym razem śledztwo przedłużono do 9 sierpnia, a powodem jest to, że prokuratura czeka na opinię biegłego dotyczącą współpracy stadniny z organizującą aukcje Pride of Poland firmą Polturf. – Ma ona wpłynąć do końca miesiąca – mówi prokurator Piotr Marko.