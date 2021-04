Głosowania w Rzeszowie teraz się nie będzie

W Rzeszowie stawka jest naprawdę wysoka, bo wynik może przesądzić o losach Zjednoczonej Prawicy. Udało nam się jednak dowiedzieć, że w zlecanych przez partie sondażach prowadzi Fijołek i jest nawet możliwe, że wybory mógłby wygrać w I turze. Na to najbardziej liczy opozycja. W tej sytuacji PiS ma dwa racjonalne cele przed I turą: postawić „pod ścianą" Zbigniewa Ziobrę i jego kandydata oraz doprowadzić do II tury, kiedy wydarzyć może się wszystko, szczególnie gdyby kandydat opozycji popełnił jakiś błąd. Cel pierwszy zdaje się właśnie realizować: dynamika poparcia dla Ewy Leniart jest dobra, kandydatka zwiększa swoje poparcie i dystansuje już Warchoła. Ten trend PiS musi utrzymać. – Warchoł wystartował wcześniej i ma wizerunek następcy prezydenta Ferenca. Dlatego my musimy sprawić, by wojewoda jawiła się ludziom jako przedstawicielka władzy, która umie i może załatwić dla Rzeszowa wszystko, co potrzebne, tak jak załatwiła szczepionki – mówi nam osoba z PiS zaangażowana w kampanię. Ale kandydatka ma jeden poważny minus: zdaniem wielu wyborców prawicy brakuje jej temperamentu i rozmachu, które pozwoliłyby na realizację takich obietnic wyborczych jak promowana przez ustępującego prezydenta napowietrzna kolejka spinająca różne części miasta.

Co oznacza II tura? Mimo że Fijołek ma wyraźną przewagę nad Leniart, to wiadomo, że kandydatka PiS może się ubiegać o poparcie jednej ważnej grupy: to wyborcy Konfederacji i Grzegorza Brauna. Rzeszów i Podkarpacie to jest ich matecznik. Krzysztof Bosak zebrał na Podkarpaciu 11 proc., a poparcie dla Brauna w Rzeszowie jest identyczne. Tyle że to elektorat niestabilny i zróżnicowany. Część ultraliberałów spod znaku Korwin-Mikkego nigdy nie zagłosuje na PiS z przyczyn gospodarczych, a część zajmie się swoimi sprawami, skoro już nie trzeba będzie protestować przeciw noszeniu maseczek i zamknięciu stadionów. Jeśli jednak do II tury wyborów pójdą, to wybiorą PiS, a nie kandydata opozycji.