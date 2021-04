Kolejna próba restartu koalicji. Już ostatnia?

W „Rzeczpospolitej” opisujemy m.in. informacje, z których wynika, że to z gabinetu politycznego ministra Przemysława Czarnka wyszło zawiadomienie o potencjalnych nieprawidłowościach w badaniach, które nadzorował prof. Wojciech Maksymowicz z Porozumienia, jeden z najbliższych ludzi wicepremiera Jarosława Gowina. Gdy okazało się, że Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę, wybuchła polityczna afera, a w Zjednoczonej Prawicy sprawę odczytano jako jednoznacznie polityczny atak na profesora. – To kolejny element politycznego ataku na Porozumienie – komentował „Rzeczpospolitej" wtedy jeden z polityków partii Gowina. Maksymowicz wystąpił później na konwencji Porozumienia, a wicepremier Gowin i jego politycy zapewniali o całkowitej solidarności z nim.

Restart koalicji jest potrzebny, bo kolejne głosowania w Sejmie – lub przede wszystkim ich brak – pokazują, że koalicja nie ma większości. Wzajemne ataki na Twitterze, sygnały o braku poparcia dla kolejnych projektów w Sejmie czy dzieląca Zjednoczoną Prawicę kampania w Rzeszowie – to obraz ostatnich tygodni i miesięcy. Jedyne, co w ostatnich tygodniach Zjednoczona Prawica zrobiła wspólnie, to wskazanie na RPO posła Bartłomieja Wróblewskiego, który czeka teraz na zgodę Senatu (lub jej brak).